Tragedia en Ruta 2: dos muertos y varios heridos tras el vuelco de un micro cerca de Mar Chiquita

Un grave accidente ocurrió este martes por la mañana en el kilómetro 325 de la Ruta 2, a la altura de General Pirán, donde un micro de larga distancia volcó y dejó como saldo al menos dos personas fallecidas y varios pasajeros heridos. El hecho se registró minutos antes de las 8 y generó un amplio operativo de emergencia en la zona.

Según confirmó la Fiscalía, el colectivo transportaba a 56 pasajeros y circulaba en dirección a Mar del Plata. La unidad había partido desde la zona Oeste del Gran Buenos Aires y ya había realizado dos paradas antes del vuelco.

Las causas del accidente aún no fueron determinadas, pero las autoridades trabajan para establecer si el siniestro estuvo relacionado con fallas mecánicas, problemas en el vehículo o las condiciones de la calzada al momento del vuelco. Peritos viales y personal especializado continúan recabando información en el lugar.

Amplio operativo de rescate

Bomberos Voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal fueron los primeros en llegar y realizar las tareas de rescate entre los pasajeros atrapados. Ambulancias de Aubasa y de distintos hospitales de la región se encargaron de asistir a los heridos y trasladarlos a centros de salud cercanos.

El tramo de la Ruta 2 en sentido a Mar del Plata permaneció parcialmente cortado mientras se desarrollaban las tareas de emergencia, lo que generó tránsito lento y demoras. Las autoridades solicitaron a los conductores circular con máxima precaución.

