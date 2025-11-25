Resistencia: Este miércoles habrá cortes en el servicio de agua potable

Durante dicha jornada, las empresas Sameep y Secheep realizarán trabajos programados para fortalecer la producción de agua potable.

Durante la intervención, se verán afectados los distribuidores D1 y D2 de 33 kV, que abastecen el C12 y el Dique Regulador de la Administración Provincial del Agua (APA) en el río Negro.

Una vez finalizados los trabajos, se normalizará la producción para el Gran Resistencia y la impulsión hacia el Primer y Segundo Acueducto del Interior.

Este miércoles 26, Sameep y Secheep llevarán adelante un trabajo conjunto destinado a reforzar la infraestructura y mejorar la eficiencia del servicio de agua potable en toda la provincia.

Para ejecutar estas tareas, será necesario interrumpir el suministro eléctrico que abastece a las plantas potabilizadoras del Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR), así como a las líneas del Primer y Segundo Acueducto del Interior.

La interrupción se extenderá por aproximadamente seis horas, iniciando a las 7 de la mañana . Se trata de una intervención programada en el marco del mantenimiento preventivo y correctivo que ambas empresas realizan de manera habitual.

Fuente:datachaco

