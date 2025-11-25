Milei visitará la American Chamber of Commerce para avanzar con el acuerdo con Estados Unidos

También irá al sorteo del Mundial.

El presidente Javier Milei visitará el 5 de diciembre la sede del U.S. Chamber of Commerce (Cámara de Comercio de Estados Unidos) en Washington. Buscará avanzar en la reglamentación del acuerdo comercial entre la Argentina y ese país .

Será recibido por la presidente de la cámara, Suzanne Clarck, y por las autoridades del Argentine Business Council. Además, el presidente argentino dirigirá unas palabras a los empresarios asistentes al encuentro.

Bajo el título «El caso argentino: El desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo», el evento se enfocará en las oportunidades para profundizar la relación comercial entre Estados Unidos y la Argentina.

Más tarde, Milei irá al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas para asistir al sorteo del Mundial. El objetivo político es que el presidente libertario y el exmandatario republicano se presenten juntos en el palco presidencial exclusivo, reservado únicamente para ellos.

