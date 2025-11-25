La repavimentación de la 9 de Julio entra en su etapa final para unir Resistencia y Barranqueras

Avanza la pavimentación, los desagües y las luces de la avenida 9 de Julio. El mejoramiento integral de la avenida que se encuentra en su etapa final, estpa comprendido por el tramo que abarca, desde la calle Delfino/Profesor Portela hasta la avenida Gaboto, dividido en dos sectores que corresponden tanto a Resistencia, como a Barranqueras.

La intervención forma parte del proyecto «Corredores Viales en el Área Metropolitana del Gran Resistencia», una obra estratégica que fortalecerá la conectividad y la seguridad vial entre Resistencia y Barranqueras, mejorando el tránsito de miles de usuarios.

El proyecto incluye repavimentación completa con nuevas capas asfálticas, además de bacheo profundo en los sectores deteriorados con reconstrucción de subrasante y hormigón de alta resistencia. También se avanza con la instalación de tres sistemas de desagües pluviales, nuevo alumbrado, recambio de pescantes, elementos de protección y señalización horizontal renovada para reforzar la seguridad de conductores y peatones.

Uno de los componentes urbanísticos destacados es la construcción de una plazoleta inclusiva en el predio del Centro de Discapacidad de Barranqueras, con juegos adaptados, piso amortiguante, iluminación LED y accesibilidad universal, pensada para garantizar la integración y el uso seguro del espacio público por parte de toda la comunidad.

La obra es financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y los trabajos comenzaron en noviembre de 2023.

