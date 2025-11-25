EL GOBIERNO PROVINCIAL ANUNCIÓ EL PAGO DE SUELDOS DE NOVIEMBRE

25 noviembre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

El Gobierno provincial informó el cronograma de pagos de haberes del mes de noviembre, que se realizará los días martes 2 y miércoles 3 de diciembre de 2025.

 

La acreditación para los Pasivos se realizará el martes 2 de diciembre, y estará disponible para su retiro a través de los cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco a partir de las 21 horas del mismo día. Al día siguiente, lo pueden hacer por ventanilla; mientras que los haberes de los trabajadores activos de la administración pública provincial serán acreditados el miércoles 3 de diciembre, y estarán disponibles para su retiro también desde las 21 horas.

El Gobierno del Chaco recuerda que el cronograma se organiza con el propósito de garantizar un proceso ordenado, ágil y seguro para todos los trabajadores y jubilados de la provincia.

Comentarios

Te Puede Interesar

UNCAUS generó vínculos con la Universidad de Caixas do Sul y visitó la Segunda Feria del Grafeno

[...]

Los fiscales de la causa Vialidad pidieron que se garantice el decomiso de bienes

[...]

Prevención del suicidio: instalarán una terminal de asistencia en el Puente

[...]