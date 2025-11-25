El Gobierno denunció por lavado y evasión al financista ligado al Chiqui Tapia

Se trata de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas. La ARCA detectó movimientos sospechosos de la empresa.

El Gobierno nacional formalizó una denuncia contra Ariel Vallejo, financista ligado a Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA, por presunto lavado de dinero y evasión.

Vallejo es dueño de Sur Finanzas, empresa auspiciante del fútbol argentino.

Según la denuncia que realizó el Ejecutivo a través de ARCA, el año pasado Sur Finanzas habría movido $818 mil millones.

También habría detectado una evasión por encima de los $3 mil millones y facturas por $5 millones en 2025.

