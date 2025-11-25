El Gobierno acelera acuerdos con gobernadores para aprobar las reformas de Milei

El ministro del Interior, Diego Santilli, continúa su recorrido por las provincias para asegurar los apoyos necesarios de cara al paquete de reformas que el presidente Javier Milei enviará al Congreso para ser debatido durante las sesiones extraordinarias. Su próxima escala será Misiones y, tras ese encuentro, solo le quedarán cuatro gobernadores por visitar —sin contar a los opositores más duros— en una gira que busca recomponer vínculos y destrabar acuerdos.

Desde que asumió en Interior, Santilli recibió una instrucción clara: lograr que los mandatarios locales acompañen la agenda legislativa del Gobierno nacional. Para eso, mantuvo reuniones tanto en Buenos Aires como en el interior, escuchó reclamos y tomó nota de las prioridades provinciales.

Uno de los puntos centrales planteados por las provincias es la necesidad de un mayor reparto de fondos para reactivar la obra pública. Si bien la gestión libertaria mantiene su postura de limitar la intervención estatal, sí se mostró dispuesta a avanzar en un reclamo que no implica costo fiscal: destrabar avales para que las provincias accedan a créditos internacionales.

Este gesto ya tuvo resultados palpables. Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio, consiguió asistencia financiera para mejorar rutas provinciales. En la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri celebró una emisión de deuda por USD 600 millones con una tasa históricamente baja, operación que fue felicitada por el propio Milei como señal de confianza de los mercados.

El funcionario viajará este martes a Misiones para reunirse con el gobernador Hugo Passalacqua, quien tiene peso legislativo propio tanto en el Senado como en Diputados. Más adelante, deberá mantener encuentros con:

Gustavo Valdés (Corrientes), con representación fuerte en ambas cámaras.

Claudio Poggi (San Luis), aliado nacional de La Libertad Avanza pero sin legisladores propios.

Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quien pasó de ser opositor duro a mostrarse más cercano al gobierno.

Jorge Macri, por su parte, es uno de los pocos jefes distritales que aún no recibió al ministro del Interior. Santilli busca mostrarse con él en una actividad conjunta.

ÚLTIMA REUNIÓN DEL CONSEJO DE MAYO

Este miércoles, el Consejo de Mayo tendrá un encuentro clave en Casa Rosada —probablemente el últimos antes del texto final— para ultimar los proyectos de reforma laboral, tributaria y educativa. Será la primera reunión encabezada por Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

El cuerpo también incluye a Federico Sturzenegger por el Ejecutivo; Alfredo Cornejo por las provincias firmantes del Pacto de Mayo; Carolina Losada por el Senado; Cristian Ritondo por Diputados; Gerardo Martínez por los sindicatos; y Martín Rappallini por el sector empresarial.

Paralelamente, el Ministerio de Economía revisa el proyecto de Presupuesto 2026, que deberá volver a comisión tras el recambio legislativo del 10 de diciembre.

LOS GOBERNADORES QUE PODRÍAN QUEDAR AFUERA

Santilli aún no definió si se reunirá con los opositores considerados más duros: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). En estos casos, la interlocución se mantiene en pausa y sin señales de acercamiento.

