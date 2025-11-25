Detienen a un hombre que intentó robar una camioneta con un inhibidor de señal

El sujeto fue atrapado en flagrancia, cuando salía del interior de una Toyota Hilux, en avenida Laprida al 750.

Un hombre fue detenidoeste martes al mediodía, en pleno microcentro de Resistencia, luego de ser sorprendido cuando intentaba sustraer pertenencias del interior de una camioneta Toyota Hilux estacionada sobre avenida Laprida al 750.

El propietario del vehículo regresó y encontró a un desconocido saliendo del interior de la camioneta, por lo que dio aviso inmediato a la Policía. El sospechoso intentó escapar, pero efectivos de la Comisaría Octava lograron interceptarlo a la altura de la calle López y Planes.

En poder del hombre, los agentes secuestraron una riñonera, un equipo inhibidor de señal, un juego de llaves, un teléfono Samsung A04, y otros elementos vinculados a la causa.

Además, en inmediaciones del lugar incautaron una motocicleta Corven Energy que habría sido utilizada por el sospechoso.

Tras la consulta con la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión e identificación del detenido en una causa por Supuesto Hurto en Grado de Tentativa.

