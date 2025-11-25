Detectaron alto nivel de arsénico en el agua potable del país ¿Qué pasa en Chaco?

Desde el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) se hizo llegar al Ministerio de Salud un informe que para algunos advierte una situación para prender las alarmas. Se trata de un mapa donde se revela la presencia alarmante de arsénico en el agua potable de amplias zonas de Argentina. Según el estudio liderado por el doctor Jorge Daniel Stripeikis, al menos 4 millones de personas podrían estar expuestas a concentraciones peligrosas de este elemento.

El mapa, resultado de más de 350 muestras recolectadas por el equipo del ITBA, muestra focos rojos —es decir, concentraciones iguales o superiores a 50 partes por billón (ppb)— principalmente en la llanura pampeana, que comprende amplias áreas de la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba, Santa Fe y partes de La Pampa.

Las zonas amarillas del mapa (entre 10 y 50 ppb), consideradas de precaución, se extienden hacia zonas rurales de provincias del norte argentino como Santiago del Estero y Tucumán. Por su parte, los puntos verdes —menos de 10 ppb— representan áreas con niveles que estarían dentro del margen considerado seguro por parámetros internacionales.

Stripeikis explicó que la contaminación del agua con arsénico tiene un origen natural: se debe a procesos geológicos ocurridos hace millones de años, como la elevación de la Cordillera de los Andes, que dejaron napas ricas en este elemento. Además, advirtió que algunas de las zonas más afectadas incluyen el corredor de la Ruta 5 (localidades como 9 de Julio, Bragado, Casares, Trenque Lauquen), así como áreas cercanas a Mar del Plata.

REFERENCIAS A CHACO

El mapa final del estudio mostró un muy buen resultado en general para Chaco. En las zonas con mayor concentración de población como Resistencia y Sáenz Peña el dato final quedó pintado de verde, es decir con contenidos normales que no ponen en riesgo la potabilidad del agua ni, por añadidura, la salud de la población. Solamente advirtió algunas zonas en amarillo en el extremo oeste del territorio provincial y un foco rojo en lo que es El Impenetrable. Se trata de zonas que históricamente tuvieron dificultades para conseguir agua y para las cuales, justamente, el desarrollo del Segundo Acueducto demorado durante tantos años se impone como prioridad.

EL IMPACTO

Desde el punto de vista sanitario, la exposición prolongada al arsénico inorgánico puede tener consecuencias graves: la Organización Mundial de la Salud advierte que puede provocar cáncer (piel, vejiga, pulmón), lesiones cutáneas, enfermedades cardiovasculares y diabetes. El informe del ITBA señala también la posibilidad del desarrollo del Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), una afección caracterizada por manchas y endurecimiento en la piel, problemas respiratorios y, en casos severos, tumores.

Para gestionar esta amenaza, el ITBA ha vuelto a lanzar su herramienta pública de monitoreo. Incluso se trabajó en la accesibilidad para que más ciudadanos puedan sumarse al relevamiento. La institución invita a cualquier persona a entregar especímenes de agua (con datos de identificación) en su sede de Iguazú 341, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El mapa resulta una herramienta clave para priorizar intervenciones: permite identificar cuáles regiones requieren urgencia en el monitoreo, tratamientos de agua o campañas de concientización. Stripeikis subrayó que, aunque la contaminación es mayoritariamente natural, la participación ciudadana es fundamental para mitigar riesgos y garantizar un acceso más seguro al recurso esencial para la vida.

Comentarios