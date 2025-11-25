Caputo mantuvo una reunió con empresarios británicos

Habló sobre los proyectos que el Poder Ejecutivo enviará para tratarse en las sesiones extraordinarias.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con empresarios británicos de firmas que operan en Argentina y aseguró que 2026 «será un año espectacular» .

También se refirió a las leyes que enviará el Ejecutivo al Congreso, en el marco de las sesiones extraordinarias que se realizarán a fin de año. Indicó que esos proyectos actuarán como «señal» de que el Gobierno mantendrá el rumbo de orden macroeconómico y rebaja de impuestos.

Detalladamente, hizo hincapié en la reforma laboral y el proyecto de Presunción de Inocencia Fiscal. Dijo que las propuestas legislativas permitirán «incentivar la formalización y generar más empleo».

Por otro lado, explicó que la competitividad no depende de un dólar alto, sino que es consecuencia de la baja de impuestos. «Por eso es tan importante seguir creciendo para poder devolverle el crecimiento a las empresas y a la gente a través de la baja de impuestos», agregó.

Estuvieron presentes representantes de CePu; Terminal Zárate; BritCham; Steplix; Lake Resources; John Crane; Banco Galicia; British Airways; Diageo; BAT; G4S; BMW Mini; Bruchou; Beccar Varela; AstraZeneca; PUENTE; Schroders; Harbour Energy; Hospital Británico; MSU Energy; SMS; Río Tinto; EY; Haleon; WTW; Firts Capital Advisors; Pan American Energy; y la Embajada Británica Argentina.

Fuente:datachaco

