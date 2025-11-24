Tras el fin de semana largo, así seguirá el tiempo

El pronóstico para lo que resta de la semana, con paulatino ascenso de temperatura.

Se viene una semana con tiempo bueno y cálido a caluroso en Resistencia y alrededores, con baja nubosidad y ascenso de temperatura, llegando al viernes con una máxima de 36 grados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Así, para este martes se prevé cielo despejado en las primeras horas del día, luego algo nublado, y vientos leves del sudeste rotando al este, con un piso térmico de 17 grados y un techo de 31.

En tanto, para el miércoles se espera cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche, con vientos leves del noreste rotando al este. La temperatura oscilará entre 19 grados de mínima y 34 de máxima.

Asimismo, para el jueves se anuncia cielo parcialmente nublado, con 21 grados de temperatura mínima y 34 de máxima.

Por último, para el viernes, el SMN pronostica tiempo bueno, con cielo parcialmente nublado, y ambiente caluroso, con una temperatura mínima de 23 grados y una máxima de 36.

fuente:datachaco