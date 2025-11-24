Secuestraron un camión con pedido activo por hurto agravado en la Ruta 16

Este lunes, cerca de las 11.50, efectivos viales que realizaban controles en el puesto Rio Muerto, a la altura del kilómetro 318 de la Ruta Nacional 16, secuestraron un camión Mercedes Benz que tenía un pedido de secuestro vigente por una causa de hurto agravado.

El vehículo era conducido por un transportista de 50 años domiciliado en Aimogasta, La Rioja. Al consultar el dominio en el sistema, los operadores detectaron que el rodado registraba un pedido de secuestro activo desde el 30 de julio de este año, solicitado por la Policía de La Pampa por orden de la jueza Cardozo.

Un verificador policial corroboró que los números de motor y chasis coincidían con los inscriptos en los registros oficiales y que no presentaban adulteraciones. El vehículo figura a nombre del propio conductor.

Tras informar a la superioridad, se dispuso el secuestro del camión. El rodado y su chofer fueron trasladados al destacamento de Rio Muerto, donde quedaron a disposición de la Justicia para los procedimientos legales correspondientes.

