Pablo Dóvalo informó que Estudiantes no respetó el protocolo del pasillo a Rosario Central

El episodio generó todavía más debates cuando trascendió que jugadores como Leandro González Pirez y José Sosa dialogaron con Ángel Di María y Broun para aclarar que la postura no estaba dirigida contra ellos, sino contra la determinación institucional. Según pudo saber TyC Sports, la premisa que circuló entre los futbolistas fue “de espaldas al poder”, una consigna que buscaba marcar desacuerdo con la consagración definitoria otorgada al Canalla durante la semana.

¿Podría Estudiantes recibir sanciones por no respetar el protocolo del pasillo?

Además del informe arbitral, el Pincharrata podría enfrentar sanciones económicas o disciplinarias si la AFA considera que hubo incumplimiento del protocolo o un comportamiento contrario al espíritu deportivo. Por ahora, las autoridades analizarán el reporte de Dóvalo y evaluarán si corresponde aplicar multas o advertencias.

Mientras tanto, el episodio continúa generando impacto en el mundo futbolero, con opiniones divididas entre quienes respaldan la protesta simbólica y quienes creen que el gesto excedió los límites del reglamento.

