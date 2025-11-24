Finde XL: 1,69 millones de turistas y un gasto que superó los $355 mil millones

Según la CAME, el movimiento turístico por el fin de semana de la Soberanía Nacional creció 21% respecto al año pasado.

El fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional dejó un fuerte impacto económico y turístico en todo el país. De acuerdo con un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.694.000 turistas viajaron por la Argentina, lo que representa un 21% más que en el mismo feriado de 2024 .

El gasto total ascendió a $355.789 millones, equivalente a un aumento real del 34% frente al año pasado , impulsado por una mayor cantidad de viajeros y por una estadía promedio de 2,3 noches, un 15% superior gracias al feriado de cuatro días.

Aunque el gasto diario por turista ($91.317) fue 3,7% menor en términos reales , los viajeros sostuvieron consumos esenciales en gastronomía, alojamientos y transporte.

Destinos con mayor movimiento

Entre los puntos más elegidos se destacaron Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y las ciudades termales de Entre Ríos, con ocupaciones muy altas. También sobresalieron Bariloche, Salta, Tucumán, los corredores serranos bonaerenses y diversas localidades patagónicas como El Calafate, El Chaltén y Puerto Madryn.

Balance del año

Con este feriado, ya son 11,96 millones los turistas que se movilizaron en los siete fines de semana largos del 2025, generando un movimiento económico estimado en $2,72 billones, equivalente a 1.944 millones de dólares.

Tendencias y comportamientos

El reporte de CAME identificó varios factores que potenciaron la actividad:

Altísima ocupación aérea, con Aerolíneas Argentinas y Flybondi operando cerca del 97% en algunos tramos.

Aumento del turismo de último momento, con plataformas como Booking y Airbnb registrando un crecimiento del 35% en búsquedas.

Movimientos fronterizos excepcionales, como el récord de tránsito entre Posadas y Encarnación por el Black Friday paraguayo.

Mayor afluencia de turistas brasileños hacia Misiones por el feriado de la Conciencia Negra.

El caso del Chaco

La provincia registró una ocupación promedio del 54,4% , sostenida principalmente por el turismo interno y regional. La Región Litoral fue la más activa, con un 73,1% de ocupación, seguida por la Región Centro-Sudoeste (55%) y El Impenetrable (35%).

El gasto diario por turista en territorio chaqueño rondó los $65.000 y la estadía promedio fue de dos días . Además del movimiento natural hacia parques, esculturas y circuitos ribereños, la actividad se vio impulsada por una agenda de eventos que incluyó ferias, festivales y actividades culturales en distintas localidades.

Comentarios