Essen despidió al 10% de su planta y comenzará a importar ollas desde China

La tradicional fábrica santafesina cesanteó a 30 trabajadores y reemplazará casi la mitad de su producción nacional por artículos importados.

La histórica fabricante de ollas Essen atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años. La empresa, reconocida por sus productos de aluminio fundido, confirmó el despido del 10% de su planta industrial en Santa Fe y anunció que comenzará a reemplazar parte de su producción local por artículos importados desde China .

Según consignó la Agencia Noticias Argentinas, la firma notificó la salida de 30 trabajadores y activó un plan de sustitución de manufactura nacional que alcanza al 45% del proceso productivo. La caída del consumo interno y el incremento de bienes importados fueron los principales factores que llevaron al recorte .

Oscar Infante, secretario general de la UOM Venado Tuerto, expresó su preocupación por el impacto laboral:

«Ha bajado la producción y los empleados lo ven día a día en sus puestos», sostuvo. Desde el gremio advirtieron que la compañía estaría avanzando en un proceso de reducción estructural que podría ampliarse.

La alarma sindical también alcanza a otras metalúrgicas de la zona. Infante señaló que Corven, otra de las firmas relevantes del sector, evalúa un ajuste en su personal que podría afectar a unos 40 operarios.

El contexto económico suma tensión al panorama industrial: caída del consumo, pérdida de poder adquisitivo y una apertura comercial que favorece el ingreso de productos terminados. Representantes del sector remarcaron que muchas fábricas enfrentan incobrabilidad, sobrestock y una baja sostenida de ventas, lo que obliga a liquidar mercadería para afrontar gastos básicos.

En paralelo, las importaciones de bienes de consumo crecieron de manera acelerada. Un informe del economista Martín Polo señaló que este año alcanzaron un techo de US$ 1.190 millones, impulsadas por un incremento del 59,4% en las cantidades.

Con demanda interna debilitada y mayor competencia externa, la industria metalúrgica santafesina atraviesa un escenario de alta incertidumbre y teme que los despidos en Essen sean apenas el comienzo de un proceso más amplio de ajuste.

fuente:datachaco

Comentarios