Cayó un femicida que había matado a su madrastra y se fugó de una cárcel de Misiones

Yonathan Ariel Da Silva, condenado por asesinar a su madrastra en 2020, fue detenido en Paraguay tras escapar hace una semana de la Unidad Penal VII de Puerto Rico durante un corte de energía.

El femicida Yonathan Ariel Da Silva, responsable del asesinato de su madrastra, Patricia Fixa Mereles, fue detenido este domingo en Paraguay , una semana después de haberse fugado de la Unidad Penal VII de Puerto Rico, en Misiones.

Da Silva, de 28 años, se había escapado el lunes pasado aprovechando un corte de luz provocado por el temporal que afectó a la zona. Desde entonces era intensamente buscado por fuerzas provinciales y nacionales.

Según informó la Policía de Misiones, las tareas de inteligencia permitieron determinar que el prófugo había cruzado la frontera hacia Paraguay. Con esa información, se emitió la alerta correspondiente y se envió todo su legajo identificatorio a las autoridades del país vecino.

Finalmente, el criminal fue localizado en la zona de Yatytay Bonanza, donde efectivos de la Policía Militar paraguaya concretaron la aprehensión en el marco de un operativo coordinado entre ambos países.

El crimen por el que estaba detenido

El 6 de agosto de 2020, Da Silva llegó armado a la casa de su padre en el barrio Las Leñas de Puerto Iguazú. Tras una discusión, le disparó en la cabeza a su madrastra, Patricia Fixa Mereles, de 30 años, provocándole la muerte en el acto. Fue detenido tras una persecución de 40 kilómetros.

En 2022, un tribunal lo condenó a prisión perpetua por femicidio, aunque la sentencia fue apelada y está en revisión, por lo que aún no tiene condena firme. El Superior Tribunal de Justicia ordenó recalificar el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, aunque dos jueces insistieron en que el crimen ocurrió en un contexto de violencia de género.

Da Silva volverá a quedar a disposición de la Justicia mientras continúa el proceso de revisión de su condena.

