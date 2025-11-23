Vuelco en la ruta 16: el conductor evitó chocar contra caballos sueltos

Ocurrió cerca de La Escondida. No hubo que lamentar heridos, solo daños materiales.

Cerca de las 7 de este domingo, una camioneta Ford Ranger terminó incrustada contra los pastizales que se hallan a la vera de la Ruta 16, luego de evitar un posible desastre.

Según contó el conductor del rodado, un hombre de 36 años, el accidente ocurrió debido a que se vió forzado a realizar una maniobra peligrosa, en pos de evitar chocar contra un grupo de caballos sueltos que transitaban sobre el kilómetro 79 de la ruta, a la altura de La Escondida.

Tras la maniobra, el chofer perdió el control del rodado, despistó y terminó volcando, atravesando la banquina. El daminificado dijo no presentar lesiones, lo cual fue corroborado por el personal médico del hospital local, que arribó en ambulancia hasta el lugar del accidente, por lo que solo existieron daños materiales.

