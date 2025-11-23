Villa Elisa suma pavimento: avanzan 16 cuadras en Resistencia

El gobernador Leandro Zdero recorrió las obras que se ejecutan bajo el esquema de esfuerzo compartido, donde los vecinos aportan materiales y Vialidad Provincial realiza la mano de obra.

Este sábado, el gobernador Leandro Zdero supervisó las obras de pavimentación que se ejecutan en Villa Elisa, en Resistencia. Los trabajos avanzan bajo la modalidad de esfuerzo compartido, en la que los vecinos aportan los materiales y Vialidad Provincial, junto a la Municipalidad, realiza la mano de obra.

Según informaron, el proyecto prevé 16 cuadras ya aseguradas. «Hoy estamos recorriendo las primeras que se están ejecutando, mientras que la semana que viene avanzaremos con otras más. También habrán visto el ímpetu y las ganas de los vecinos de trabajar de manera conjunta», expresó el mandatario en diálogo con la prensa.

Zdero recordó que este modelo de articulación se replica también en Villa Altabe, barrio Jardín, Coronel Du Graty y otras localidades del interior. «Chaco atraviesa una situación económica muy comprometida, pero aun así, haciendo las gestiones que corresponde, estamos logrando concretar las obras que la provincia necesita. Vamos a seguir trabajando para impulsar más obras en todo el territorio», afirmó.

Un esquema «transparente y eficiente»

El subadministrador de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini, detalló que los vecinos aportan el 40% del costo total de la obra, mientras que la Dirección de Vialidad Provincial ejecuta el 60% restante. «Lo único que deben hacer los vecinos es comprar los materiales. Cuando los tienen, nos avisan y comenzamos la ejecución. No intervenimos en la financiación ni en la fijación de precios. Ese acuerdo queda exclusivamente entre los vecinos y las empresas proveedoras, garantizando total transparencia», señaló.

También destacó que la participación vecinal agiliza los tiempos y fortalece el sentido de pertenencia con las obras.

Por su parte, la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño, remarcó la importancia de las intervenciones complementarias. «Siempre decimos que una obra no es solo lo que se ve. También implica el escurrimiento del agua, la limpieza de lagunas y toda la infraestructura que permite que el pavimento funcione correctamente. De nada sirve una calle pavimentada que se inunda», afirmó.

Meiriño sostuvo que este tipo de proyectos «reflejan el acompañamiento, la solidaridad y las ganas de seguir avanzando dentro del plan integral que estamos llevando adelante para la ciudad de Resistencia».

