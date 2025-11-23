Salió la Poceada: un jugador de Sáenz Peña ganó más de $132 millones

La apuesta se registró en la agencia N° 133-19 y los números ganadores fueron 04, 17, 22, 44 y 88.

Un apostador de Sáenz Peña se llevó más de $ 132 millones en la Poceada Chaqueña, tras acertar los cinco números del sorteo N° 2236 realizado en la noche del sábado.

 

La apuesta se registró en la agencia N° 133-19 y los números ganadores fueron 04, 17, 22, 44 y 88, que le otorgaron un premio de $ 132.054.497. Además, hubo 59 jugadores que acertaron cuatro números y obtuvieron una ganancia de $ 374.502,20 cada uno.

 

 

Otros 1.990 participantes ganaron $ 2.775,83, mientras que 19.341 apostadores recuperaron el valor de la jugada.

 

El próximo sorteo será el martes a las 21, con un pozo estimado en $ 58 millones.

