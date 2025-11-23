Rescataron a cuatro niños con signos de abandono y maltrato

Los niños estaban sin la presencia de sus progenitoras y presentaban indicios de un grave caso de vulnerabilidad. Fueron dos operativos en dicha provincia.

En dos intervenciones claves ejecutadas con inmediatez por la Policía de Misiones, cuatro menores que se encontraban en grave estado de vulnerabilidad fueron rescatados y puestos a resguardo.

Los niños estaban sin la presencia de sus progenitoras y presentaban indicios de abandono y maltrato.

El primer operativo ocurrió este sábado a la madrugada, alrededor de la una, en el barrio Cruz del Sur de Posadas. Una joven denunció que su hermana había dejado a sus hijos, de 6 y 5 años, bajo su cuidado, y que los pequeños relataban agresiones y falta de alimentación.

La intervención urgente de la Comisaría 19ª permitió retirar a los niños del lugar, trasladarlos a Sanidad Policial para una evaluación médica completa y ponerlos bajo la órbita del Juzgado interviniente.

Ante la gravedad del caso, la Justicia ordenó la detención inmediata de la madre, imputada por lesiones leves agravadas, mientras avanza la investigación por presunto abandono.

El segundo procedimiento se concretó cerca de las 8:20, en Bernardo de Irigoyen. Personal de la Comisaría de la Mujer UR-XII, cumpliendo un oficio del Juzgado de Familia de San Pedro, arribó a una vivienda donde debían resguardarse dos niños de 2 y 4 años.

Al constatar la ausencia de la madre, los efectivos procedieron a retirar a los menores en presencia de un familiar adulto, trasladarlos al hospital local para las evaluaciones médicas y ponerlos bajo la protección de la Dirección de la Niñez, que dispuso su inmediato traslado a un refugio especializado.

En ambos hechos, la articulación policial y judicial, fue determinante para resguardar la integridad física y emocional de los niños. Las investigaciones continúan a fin de establecer responsabilidades y garantizar la protección integral de los menores.

Comentarios