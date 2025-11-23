Los Nocheros y Ángelo Aranda se presentan gratis esta noche en el Parque 2 de Febrero

Este sábado será el cierre de un encuentro popular en el Parque 2 de Febrero, que reúne música, danza y artistas de toda la provincia. Los Nocheros y Ángelo Aranda encabezarán la grilla de la última jornada.

El Parque 2 de Febrero de Resistencia volverá a ser escenario este domingo de una jornada masiva de música y folclore, con entrada libre y gratuita, que culminará con las presentaciones de Ángelo Aranda y la histórica banda Los Nocheros .

El festival comenzó el viernes con una importante convocatoria y una extensa programación artística. La grilla de anoche incluyó a Los Alonsitos, Piko Frank, Catalina Ruiz, Emiliano Cardozo y Los Cardocitos, José Aranda, Siempre Fibra, Las Guaynas Porá, Litoraleños, Norteños Folk, Sixto Romero, Tele Miranda, Tribu, Vale el Trago, además de academias y ballets folklóricos de la región.

Para el cierre de este domingo, además de Los Nocheros y Ángelo Aranda, subirán al escenario: Bianca Almirón, Carlos Bulacio, Dúo José y Mirian, Ezequiel Ayala, La Huella Chaqueña, Lisandro Machado, Nordestada, Orejanos Folk, Seba Risso, Sofía Casafus y Sylvina Brizuela. También participarán los ballets Creciendo Juntos, Duartango, Renacer Amankay, Sembrando Sueños, la Escuela Folklórica Municipal, Huellas Argentinas y La Estación Folklórica.

El evento forma parte de la segunda edición de un festival musical que volvió a convocar a miles de personas en el principal espacio verde de la capital chaqueña, consolidándose como una propuesta cultural de acceso abierto para toda la comunidad.

Fuente:datachaco

Comentarios