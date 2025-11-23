Intento de robo y ataque a policías en Pampa Almirón: buscan a un sospechoso armado

Un hombre fue acusado de intentar sustraer una moto y enfrentar a policías con un cuchillo, logró huir y es intensamente buscado.

Un hombre identificado como A.R., conocido como «Tin», es buscado por la Policía de Pampa Almirón luego de irrumpir en la vivienda de una vecina con la presunta intención de robar una motocicleta y, posteriormente, atacar a los efectivos con un cuchillo. El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 19.30 en el barrio Esperanza.

Según informó la comisaría local, la denuncia fue realizada por J.F. (44), propietaria de la vivienda, quien alertó que el sospechoso había ingresado por la fuerza a su domicilio. Cuando el personal policial llegó al lugar, encontró al acusado dentro de la propiedad. Al advertir la presencia de los uniformados, A.R. extrajo de su cintura un cuchillo y «se abalanzó de forma agresiva hacia los uniformados».

Ante el ataque, los efectivos dieron la voz de alto y realizaron un primer disparo intimidatorio «con efecto rebote por el piso» utilizando una escopeta calibre 12/70 con cartuchos antitumultos. Como el agresor no depuso su actitud, efectuaron un segundo disparo bajo la misma modalidad, momento en el que el hombre arrojó el arma blanca -un cuchillo de unos 20 centímetros, marca Tramontina- y escapó hacia su propiedad. No hubo agentes lesionados.

El cuchillo fue secuestrado y puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N.° 2, a cargo de la Dra. Andrea Yolanda Langellotti. La fiscal dispuso recepcionar declaraciones a la damnificada, al personal policial interviniente y a cualquier persona que pueda aportar información sobre el hecho. Además, ordenó avanzar con la individualización y aprehensión del sospechoso.

La causa fue caratulada como «Sup. Tentativa de robo, resistencia y atentado contra la autoridad».

Comentarios