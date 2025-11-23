Intentaba vender una moto robada, notó la presencia policial y abandonó el vehículo

La Policía del Chaco recuperó una motocicleta robada cuando esta iba a ser vendida. El delincuente huyó a pie luego de abandonar el vehículo.

Una joven de 21 años denunció que su motocicleta Honda Biz fue robada cerca de las 7 de la mañana del sábado, luego de que la dejara estacionada afuera de una fiesta privada.

Cerca de las 16, efectivos de la División Sustracción Vehicular realizaban patrullajes preventivos sobre la calle Cocomarola, al 1559, cuando recibieron información de fuentes confiables sobre la motocicleta. Los informantes relataron que el rodado intentaba ser vendido por un reconocido delincuente de la zona, en cercanías de la dirección mencionada.

Al acercarse al lugar donde la moto intentaba ser vendida, el ladrón identificó la presencia policial, fracasando en su intento por encender el vehículo, dejándolo abandonado entre los pastizales de la zona, comenzando una huida a pie, perdiéndose de vista a través de los pasillos.

Tras colocar los números distintivos de la motocicleta en el sistema de rastreo, corroboraron que la misma presentaba pedido de captura activo, emitido por la Comisaría Novena. Finalmente, lograron dar con la damnificada, restituyéndole el rodado en cuestión.

