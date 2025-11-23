Allegados del niño atropellado intentaron incendiar la casa donde ocurrió el accidente

Ocurrió este domingo, cerca de las 9. Testigos del lugar reconocieron a los familiares del menor fallecido, quienes ingresaron a la casa e intentaron incendiarla.

Este domingo, cerca de las 9:20, un grupo de personas descendió de una camioneta Toyota Hilux, color gris, e intentó incendiar una vivienda ubicada en la manzana 1, parcela 11, del barrio 506 viviendas, en Fontana.

Rápidamente, el personal policial de la Comisaría Primera acudió al lugar y corroboró que varios vecinos auxiliaron a la familia propietaria del domicilio, evitando que el fuego pase a mayores. Entre los primeros que acudieron al lugar, se hallaba el sargento Armando Gabriel Fernández, quien fue hospitalizado tras sufrir una descompensación por haber inhalado monoxido de carbono.

Al entrevistarse con los presentes, testigos del hecho lograron reconocer a familiares y allegados del niño Tobías Arizaga, de seis años, y que tristemente perdió la vida tras ser atropellado, accidentalmente, por la dueña de la casa afectada, el pasado 21 de noviembre.

Ante la situación, se solicitó la presencia de los Bomberos de la Policía del Chaco, quienes se abocaron a las tareas respectivas para despejar todo peligro y controlar el perímetro, constatando que no se encontron más personas lesionadas o afectadas por el hecho.

Cabe destacar, que la familia atacada en la mañana de este domingo, se negó a realizar la denuncia contra los agresores. De todas maneras, los investigadores se encuentran realizando el reelevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para dar con los autores del hecho.

Fuente:datachaco

