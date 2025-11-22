Una mexicana ganó el concurso de Miss Universo

Fátima Bosch es la cuarta mujer de ese país en obtener la corona.

La mexicana Fátima Bosch se alzó con la corona del concurso Miss Universo 2025 realizado en Tailandia, y de esta forma, se transformó en la cuarta mujer de ese país en ganar el certamen . Venció en la final a la representante del país local.

Se une a la lista como la cuarta ganadora mexicana. La primera fue Lupita Jones en 1991 y le siguieron Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2017.

Bosch compartió el top 5 con las representantes de Costa de Marfil, Venezuela, Tailandia y Filipinas, y participó en la ronda de preguntas y respuestas frente al jurado internacional.

El jurado otorgó el 5° lugar a Costa de Marfil, el 4° a Filipinas y el 3° a Venezuela, y quedaron Tailandia y México en la final. Bosch derramó lágrimas al escuchar su nombre como el ganador.

fuente:datachaco

