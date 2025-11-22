Una familia resultó herida por el vuelco de su camioneta tras un choque con un auto

Un siniestro vial ocurrido en la madrugada de este sábado en la intersección de avenida Chaco y Juan B. Justo, en Resistencia, dejó como saldo cuatro personas lesionadas, entre ellas un niño de 9 años que debió ser trasladado por sus propios medios para recibir atención médica.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:00, cuando la Policía Científica recibió el aviso y arribó minutos después para intervenir en el lugar. El choque involucró a una pick up Toyota Hilux y a un automóvil Fiat Cronos, ambos con daños materiales.

El vehículo Toyota Hilux era conducido por un hombre de 44 años, quien sufrió lesiones leves y fue asistido en el lugar, donde recibió el alta médica. El mismo iba acompañado por un joven de 15 años quien también presentó lesiones leves y fue dado de alta en el lugar.

También iban una mujer de 40 años, que resultó ilesa. El último ocupante era un niño de 9 años, quien presentó lesiones y fue trasladado por medios propios para su atención.

El otro vehículo involucrado fue un Fiat Cronos conducido por un hombre de 53 años, quien no sufrió heridas. De acompañante iba una mujer de 35 años, quien presentó lesiones leves y fue asistida en el lugar antes de recibir el alta.

El parte policial indica que el hecho se caratuló como accidente de tránsito leve. Personal de la División Criminalística Metropolitana, a cargo del Oficial Ayudante Pablo Montenegro, realizó las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

La investigación continuará para establecer la mecánica exacta del choque.

fuente:diariochaco

Comentarios