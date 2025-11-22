Playoffs del Torneo Clausura 2025: clasificados y cómo quedaron los cruces de octavos de final

El Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol se encuentra en etapa de definición, y ya definida la permanencia, los descensos y la Tabla Anual, se confirmaron los puestos, las clasificaciones a los playoffs y los cruces.

El certamen establece que los primeros ocho de cada grupo pasarán a octavos de final. Los equipos se cruzarán a partido único, donde el mejor ubicado definirá de local en cada instancia previo a la final, que se disputará en cancha neutral, tal cual ocurrió en el Apertura.

Cronograma de los octavos de final del Torneo Clausura

Sábado 22 de noviembre

20.00 – Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)

22.00 – Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)

Domingo 23 de noviembre

17.30 – Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)

20.00 – Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)

Lunes 24 de noviembre

17.00 – Deportivo Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)

19.30 – Racing (3°A) vs. River (6°B)

22.00 – Unión (2°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B)

Miércoles 26 de noviembre

21.30 – Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)

