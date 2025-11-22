Pidió un auto de aplicación para ir a trabajar y denunció que el chofer quiso inyectarla

Una joven de 21 años denunció que, en la mañana de este sábado, pidió un auto de aplicación para dirigirse a su trabajo y el chofer intentó inyectarle una sustancia. La víctima logró escapar y radicó el escrito correspondiente.

La mujer se acercó al Departamento Violencia Familiar y de Género alrededor de las 15:30 y detalló lo sucedido. Según el parte policial, a las 8:30 de la mañana pidió un auto «de la aplicación DIDI, para dirigirse a su trabajo». Luego agregó que «el chofer toma otro camino y, al darse cuenta, le reclama, pero este la ignora y coloca seguro a las puertas».

Luego, la joven relató que el hombre «intentó inyectarla con una jeringa, pero no pudo». En ese momento, la pasajera pidió ayuda a una mujer embarazada que vio lo que estaba pasando. En ese momento, el chofer quitó el seguro de las puertas y la denunciante logró bajar rápidamente del vehículo.

Según la información de la Policía, el conductor sería identificado como R. A. y el rodado en cuestión es un Toyota Corolla. Asimismo y por orden de la Justicia, las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría Séprima Metropolitana, ya que el hecho ocurrió dentro de su jurisdicción.

También se dispuso que el personal de esa unidad proceda a la individualización y aprehensión del supuesto autor en la causa por «supuesta privación ilegítima de la libertad». Además, se solicitó recabar las grabaciones fílmicas que pudieran existir tanto del lugar donde la denunciante tomó el vehículo como del sitio donde logró descender.

