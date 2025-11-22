La UCR elegirá al sucesor de Lousteau en diciembre

El legislador asumirá su banca el 10 de diciembre.

La UCR convocó a elecciones partidarias para el 12 de diciembre, día en el que se elegirá nuevas autoridades nacionales, entre ellas, al nuevo presidente y sucesor de Martín Lousteau .

El líder de Evolución asumirá su banca por el bloque Provincias Unidas el 10 de diciembre y no buscará renovar su cargo partidario.

La convocatoria se resolvió por unanimidad en una reunión de la Mesa Nacional que todavía preside Lousteau. El Plenario de Delegados lo integrarán cuatro representantes por provincia, más dos delegados de la Juventud Radical, la Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y UCR Diversidad. El encuentro se realizará a las 14 en la sede partidaria de Alsina 1786, en la ciudad de Buenos Aires.

fuente:datachaco