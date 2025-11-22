KICKBOXERS CHAQUEÑOS BRILLARON EN UN TORNEO INTERNACIONAL

Obtuvieron cuatro medallas y una mención especial para el equipo del “centro multidisciplinario dojo león”

El talento chaqueño volvió a dejar su huella a nivel internacional. Los representantes del Centro Multidisciplinario Dojo León, ubicado en calle 18 entre 13 y 15 del centro de Sáenz Peña, obtuvieron resultados extraordinarios en un prestigioso certamen internacional de kickboxing, donde compitieron con los mejores atletas de toda América.

Eliezer Pavón: doble campeón internacional

El joven competidor Eliezer Pavón se consagró bicampeón, obteniendo dos medallas de Oro al quedarse con el primer puesto en Low Kick y primer puesto en Kick Light, en la categoría 60 kg. Una actuación impecable que lo posiciona entre los mejores de la disciplina.

Carlitos Jara: oro y bronce ante rivales de élite

Por su parte, Carlitos Jara también tuvo un desempeño brillante: consiguió una medalla de Oro y una de Bronce, enfrentándose a competidores de altísimo nivel provenientes de diferentes países del continente.

Reconocimiento internacional para el director del Centro

Además, el profesor y director del Dojo León recibió una Mención Especial por su destacado desempeño como Referree Internacional, reconocimiento que resalta su trayectoria y profesionalismo en el ámbito marcial.

El equipo no solo regresó al Chaco con medallas y logros deportivos, sino también con una experiencia inolvidable: el viaje permitió que los jóvenes deportistas cumplieran el sueño de conocer el Caribe, un aliento más para seguir creciendo en el deporte.

Desde SP Deportivo queremos expresar nuestras más sinceras felicitaciones al Centro Multidisciplinario Dojo León por su destacada participación en el torneo internacional de kickboxing, donde dejaron en alto el nombre de Sáenz Peña y de toda la provincia.

