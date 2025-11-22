Hallaron un cofre con 17 joyas robadas tras la detención de «Ojito» en Sáenz Peña

Un operativo conjunto del Departamento 911 y la División Patrulla Preventiva permitió recuperar un cofre dorado con 17 piezas de joyería, entre artículos de fantasía, oro y plata, que habían sido denunciados como robados por un vecino de la ciudad de Sáenz Peña.

El procedimiento se realizó el viernes, alrededor de las 18:45 horas, en inmediaciones de calles 17 y 10 de la ciudad termal, más precisamente en el barrio Villa San José.

Cabe mencionar que la investigación, dirigida por la Fiscalía N.º 3, a cargo de Marcelo Soto, avanzó tras la detención de un joven conocido como «Ojito», señalado como presunto autor del robo. Según informaron fuentes policiales, el sospechoso aportó datos sobre el lugar donde habría ocultado los elementos sustraídos.

A partir de esta información, personal del Servicio Externo y de la Patrulla Preventiva realizó un amplio rastrillaje en una zona de malezas ubicada entre calles 17 y 20. Tras una intensa búsqueda, los efectivos encontraron el cofre, enterrado entre los matorrales.

ELEMENTOS RECUPERADOS

Dentro de la caja se hallaron 17 piezas de joyería, entre ellas collares, pulseras, anillos, aritos y prendedores. Entre los objetos secuestrados se destacan una pulsera dorada trenzada, un collar con cuentas marrones y dije turquesa, una pulsera metálica antigua, un broche con piedras de colores, varias cadenas y collares plateados, anillos y aritos de distintos materiales, y cajas pequeñas utilizadas como contenedores.

Estos elementos habían sido denunciados por el propietario de una vivienda ubicada en Villa San José, quien días atrás también había recuperado una escopeta de competición sustraída en el mismo hecho. La totalidad de lo secuestrado fue puesta a disposición de la Fiscalía interviniente para continuar con las actuaciones judiciales.

