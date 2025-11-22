Hallaron sano y salvo al joven buscado en Barranqueras: fue encontrado cerca del terraplén

El joven de 19 años fue encontrado deambulando solo pasadas las 12:00 am cuando la Policía realizaba un rastrillaje por la zona.

En la madrugada de este sábado, personal del Servicio Externo de la Comisaría Segunda de Barranqueras localizó sano y salvo a J.D.M, el joven de 19 años cuya desaparición había activado un protocolo de búsqueda en la zona portuaria de la ciudad.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 00:15, durante tareas de rastrillaje e investigación realizadas en caminos vecinales y sectores boscosos ubicados en inmediaciones del predio deportivo «El Campito» y la «Cancha de Pádel San Martín», en la zona del terraplén.

Según informaron fuentes policiales, los agentes visualizaron a un joven cuyas características coincidían plenamente con las del buscado.

Tras interceptarlo, confirmaron que se trataba del joven buscado, quien a simple vista se encontraba en buen estado de salud. De inmediato fue trasladado a la División Medicina Legal para un control de rutina y, posteriormente, a la seccional policial para completar los trámites correspondientes y formalizar la desactivación del Protocolo de Búsqueda.

