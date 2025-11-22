Fontana: niño de 6 años murió atropellado por un vecino que sacaba su auto del garaje

La víctima fue identificada como Tobías Arizaga, quien se encontraba circulando con su bicicleta cuando ocurrió la tragedia.

Un menor de 6 años murió este viernes tras ser atropellado por un vecino en Fontana. El menor circulaba en su bicicleta cuando ocurrió la tragedia.

De acuerdo a la información policial, el caso se dio a conocer cerca de las 18.30, cuando ingresó una ambulancia al Hospital Pediátrico de Resistencia con el menor identificado como Isac Tobías Arizaga acompañado por su madre. Sin embargo, la doctora Verónica Soto confirmó que el niño ingresó sin signos vitales al centro de salud.

Según lo que manifestó la madre, todo ocurrió mientras su hijo se encontraba circulando en su bicicleta en cercanías de su domicilio cuando por accidente un vecino, que sacaba marcha atrás su automóvil del garaje, lo embistió.

Tras esto, iniciaron las diligencias de rigor, informando a personal Sala 911, División de Seguridad Metropolitana, Comisaría 1° Fontana, Medicina Legal y de Criminalística.

