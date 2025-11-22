Continúa el Festival Chaco Vibra: ¿Quiénes suben al escenario este sábado?

La agenda del sábado trae figuras fuertes y un clima ideal para disfrutar del festival al aire libre, con entrada gratuita y opciones para todos los gustos.
El Festival Chaco Vibra retoma su programación este sábado a las 21 en la pista de atletismo del Parque 2 de Febrero. La jornada incluye presentaciones musicales, participación de cuerpos de danza, ferias y oferta gastronómica regional. El acceso al predio es libre y gratuito.
La propuesta contempla tres noches consecutivas y la de hoy es la segunda. El eje del festival se centra en las diversas expresiones musicales, la participación de bailarines y la presencia de emprendedores locales. En cada fecha, el Ballet Contemporáneo del Chaco (BCC) abre la programación con un ensamble de artistas invitados.
El ingreso general es gratuito y se permite acceder con conservadoras y silletas. Para quienes deseen una ubicación con sillas, baños y servicio de cantina, el sector Platea está disponible con entrada paga. Los tickets pueden adquirirse en nordestetickets.com o de manera presencial en la boletería del Complejo Cultural Guido Miranda, de miércoles a sábado de 17 a 21.
A continuación, la grilla correspondiente al sábado 22 y lo que resta de la programación.
Sábado 22
Apertura: BCC
Los Alonsitos
Piko Frank
Catalina Ruiz
Emiliano Cardozo y Los Cardocitos
Jose Aranda
Siempre Fibra
Las Guaynas Porá
Litoraleños
Norteños Folk
Sixto Romero
Tele Miranda
Tribu
Vale el Trago
Academia Juan Alberto Ortega
Academia Alborada de Pañuelos
Ballet Aires de Tradición
Ballet Estampas Argentinas
Ballet Luz Argentina
Academia Imagen de Mi Tierra
Domingo 23
Apertura: BCC
Los Nocheros
Angelo Aranda
Bianca Almirón
Carlos Bulacio
Duo Vocal Jose y Mirian
Ezequiel Ayala
La Huella Chaqueña
Lisandro Machado
Nordestada
Orejanos Folk
Seba Risso
Sofia Casafus
Sylvina Brizuela
Ballet Creciendo Juntos
Ballet Duartango
Ballet Renacer Amankay
Ballet Sembrando Sueños
Escuela Folklórica Municipal Huellas Argentinas
La Estación Folklórica
