Continúa el Festival Chaco Vibra: ¿Quiénes suben al escenario este sábado?

La agenda del sábado trae figuras fuertes y un clima ideal para disfrutar del festival al aire libre, con entrada gratuita y opciones para todos los gustos.

El Festival Chaco Vibra retoma su programación este sábado a las 21 en la pista de atletismo del Parque 2 de Febrero. La jornada incluye presentaciones musicales, participación de cuerpos de danza, ferias y oferta gastronómica regional. El acceso al predio es libre y gratuito.

La propuesta contempla tres noches consecutivas y la de hoy es la segunda. El eje del festival se centra en las diversas expresiones musicales, la participación de bailarines y la presencia de emprendedores locales. En cada fecha, el Ballet Contemporáneo del Chaco (BCC) abre la programación con un ensamble de artistas invitados.

El ingreso general es gratuito y se permite acceder con conservadoras y silletas. Para quienes deseen una ubicación con sillas, baños y servicio de cantina, el sector Platea está disponible con entrada paga. Los tickets pueden adquirirse en nordestetickets.com o de manera presencial en la boletería del Complejo Cultural Guido Miranda, de miércoles a sábado de 17 a 21.

A continuación, la grilla correspondiente al sábado 22 y lo que resta de la programación.

Sábado 22

Apertura: BCC

Los Alonsitos

Piko Frank

Catalina Ruiz

Emiliano Cardozo y Los Cardocitos

Jose Aranda

Siempre Fibra

Las Guaynas Porá

Litoraleños

Norteños Folk

Sixto Romero

Tele Miranda

Tribu

Vale el Trago

Academia Juan Alberto Ortega

Academia Alborada de Pañuelos

Ballet Aires de Tradición

Ballet Estampas Argentinas

Ballet Luz Argentina

Academia Imagen de Mi Tierra

Domingo 23

Apertura: BCC

Los Nocheros

Angelo Aranda

Bianca Almirón

Carlos Bulacio

Duo Vocal Jose y Mirian

Ezequiel Ayala

La Huella Chaqueña

Lisandro Machado

Nordestada

Orejanos Folk

Seba Risso

Sofia Casafus

Sylvina Brizuela

Ballet Creciendo Juntos

Ballet Duartango

Ballet Renacer Amankay

Ballet Sembrando Sueños

Escuela Folklórica Municipal Huellas Argentinas

La Estación Folklórica

