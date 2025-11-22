Confirman la identidad del cuerpo encontrado durante la búsqueda de los jubilados

La Justicia determinó que los restos pertenecen a otro hombre que era buscado desde principios de noviembre en Río Grande.

La aparición de un cuerpo en la zona costera de Caleta La Misión, cerca del puerto de Río Grande, en Tierra del Fuego, generó una fuerte conmoción, ya que en un primer momento, hubo especulaciones con que los restos podrían pertenecer a Pedro Kreder, el jubilado de 79 años que había desaparecido hace cinco semanas junto a su pareja Juana Morales, de 69, cuando ambos viajaban a Camarones, en Chubut.

Sin embargo, la Justicia confirmó que el cuerpo no corresponde a ninguno de los dos.

La Policía Científica determinó que los restos pertenecen a Sergio Gabriel Schlieter Barría, un hombre de 32 años que estaba desaparecido desde el 1 de noviembre, en Río Grande.

El hallazgo se produjo el miércoles, cuando personas que caminaban por la playa entre el puerto de Río Grande y Cabo Domingo. La Policía valló el área, restringió el acceso y convocó a los equipos técnicos para iniciar las pericias.

El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, lo que obligó a un procedimiento exhaustivo por parte de la Policía Científica. Los peritos lograron recuperar huellas dactilares que, al ser cotejadas en la base de datos biométrica, confirmaron la identidad de Schlieter Barría.

La presencia de un tatuaje visible también coincidió con la descripción aportada por la familia del joven, quien era intensamente buscado en la ciudad fueguina.

