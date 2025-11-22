Colapinto largará 15° en el GP de Las Vegas tras una clasificación marcada por la lluvia

El piloto argentino Franco Colapinto partirá desde la 15° posición en la carrera principal del Gran Premio de Las Vegas, después de una clasificación complicada por las condiciones climáticas, pero en la que logró avanzar hasta la Q2.

El joven de Alpine tuvo una destacada actuación en la Q1, donde finalizó 11° con un tiempo de 1:57.323, superando a figuras importantes como Lewis Hamilton (Ferrari), Yuki Tsunoda (Red Bull), Gabriel Bortoleto (Sauber), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y Alexander Albon (Williams).

Ya en la Q2, Colapinto no pudo mejorar su registro y quedó fuera de la última tanda clasificatoria. Junto a él también fueron eliminados Oliver Bearman (Haas), Esteban Ocon (Haas), Lance Stroll (Aston Martin) y Nico Hülkenberg (Sauber).

El británico Lando Norris se quedó con la pole position, seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Carlos Sainz (Williams), quienes completaron el top 3 de la Q3 en un circuito exigente y con condiciones climáticas cambiantes.

Por su parte, el compañero de Colapinto, Pierre Gasly, consiguió avanzar a la última tanda y partirá desde la 10° ubicación, buscando sumar puntos importantes para Alpine.

La carrera principal del Gran Premio de Las Vegas se disputará este domingo a la 1:00 (hora de Argentina) y podrá verse por Disney+ Premium y Fox Sports.

fuente:diariochaco

