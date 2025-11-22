Cayó por venta de droga: «Tres caminos tiene el narco: el hospital, la cárcel o la tumba», dijo el jefe policial

En un operativo realizado este viernes por la noche, la División Microtrafico Metropolitana llevó adelante un allanamiento en un pasillo sin nombre al que se accede por calle Frondizi 1975, en Resistencia. La intervención se desarrolló entre las 21:15 y las 22:45, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

El procedimiento respondió a un Decreto Fundado N.º 148 emitido por el Juzgado de Garantías N.º 5, a cargo de la jueza María Belén Chapresto, y fue solicitado por la Fiscalía de Investigación Antidrogas N.º 2, conducida por la fiscal María Eugenia Arechavala Viola. La Ayudante Fiscal María Agustina Colussi participó del registro del inmueble.

Durante el allanamiento, el personal antinarcóticos secuestró: 83 envoltorios de polietileno blanco que contenían una sustancia blanquecina. Tras el pesaje y la prueba de campo, se determinó que se trataba de 13,86 gramos de cocaína, $ 42.500 en efectivo, presuntamente vinculados a la actividad de venta y un teléfono celular marca Motorola, que será analizado como parte de la investigación.

En el lugar fue aprehendido C.A.G, de 31 años, domiciliado en la vivienda allanada. Por disposición judicial, quedó detenido y a disposición de la Fiscalía interviniente.

Las autoridades confirmaron que los elementos secuestrados y la aprehensión del sospechoso se formalizaron conforme las directivas del magistrado actuante. La Justicia continuará avanzando con la causa para determinar el rol del detenido dentro de la presunta red de microtráfico.

Sobre este nuevo operativo vinculado a la venta de drogas en la provincia, el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, manifestó: «Sabemos quién y donde venden, uno a uno van cayendo» y agregó: «Tres caminos tiene el narco: el hospital, la cárcel o la tumba».

