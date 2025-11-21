Suspendieron a una agente de la Policía de la Ciudad por subir videos y fotos hot a sus redes con el uniforme

El contenido fue descubierto cuando la mujer estaba de licencia médica.

Una oficial de la Policía de la Ciudad, identificada como N.V., fue apartada de sus funciones luego de que autoridades detectaran que publicaba contenido inapropiado, con fotos y videos hot, en sus redes sociales utilizando su uniforme reglamentario.

La joven cuenta con tres años y tres meses de antigüedad en la fuerza.

El material que subía a sus perfiles sociales fue descubierto mientras estaba de licencia médica, y su aptitud psicofísica ya era analizada por una junta de profesionales.

Así, dieron con sus cuentas de Instagram y de TikTok. En ambas redes, hacía referencia a su cargo en la policía: en la primera se llamaba «Itsoficialnicole» y en la segunda «itsnicolehot». «Aquí tienes que portarte bien o serás arrestado», se lee en sus biografías. También tiene Onlyfans.

Los primeros videos descubiertos fueron los de Instagram.

Cuando ella estaba fuera de servicio por motivos de salud, las autoridades tomaron conocimiento de una serie de contenido que se había viralizado, donde N.V. aparece junto a otra persona jugando al pool utilizando prendas de la policía sin distintivos identificatorios.

A eso se le sumaron luego los videos de TikTok, donde se la ve jugar con las esposas y haciendo actuaciones provocativas con el uniforme de la Policía de la Ciudad.

Los superiores plasmaron en un informe que la conducta de la agente «afecta notablemente el prestigio de la institución» y constituye un «uso indebido de las prendas y equipo policial asignado».

El caso pasó por la intervención de Asuntos Internos y después fue traspasado a la Oficina de Transparencia y Control Externo, que resolvió abrir un sumario administrativo. A raíz de ese proceso quedó radicada la decisión de modificar la situación de revista de la oficial y pasarla a situación de disponibilidad. Es decir, suspenderla.

La investigación interna evalúa si hubo agravantes en el marco reglamentario institucional, ya que el uso no autorizado del uniforme y de otros elementos asignados compromete la imagen y operatividad de la fuerza.

El sumario administrativo continúa y determinará las responsabilidades finales sobre la conducta de N.V. durante su licencia médica y el eventual impacto en su carrera dentro de la policía de la Ciudad

fuente:datachaco