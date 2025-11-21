Manuel Adorni hará auditorías y convocó a la primera reunión de Gabinete

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comienza a tomar control pleno del rol que le asignó el presidente Javier Milei: ordenar la coordinación interna del Gobierno y encarar el diálogo político con los gobernadores.

Mientras avanza en el armado de su estructura y define a los funcionarios que lo acompañarán, el ministro coordinador completó esta semana su primera ronda de contactos con los nueve ministros del gabinete nacional y convocó a una reunión ampliada para el miércoles 26 de noviembre, que será su debut formal al frente del esquema de trabajo interministerial.

Adorni, que aún no se instaló de manera definitiva en su nueva área, busca aceitar el funcionamiento interno de un gabinete que, según admitieron a Infobae fuentes oficiales, arrastra falta de coordinación, demoras entre áreas y niveles de orden muy dispares entre los ministerios. En ese primer diagnóstico, surgido de sus encuentros con cada ministro —desde Federico Sturzenegger hasta Mariano Cúneo Libarona—, el equipo del jefe de Gabinete registró que algunas carteras, como la de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, están más ordenadas, mientras otras, como Defensa y Salud, muestran mayores dificultades de gestión debido a la amplitud de temas que abarcan.

Miembros de la mesa chica presidencial destacaron que su designación, junto con la de Diego Santilli en el Ministerio del Interior, «ordenó las interlocuciones» con las provincias y mejoró la dinámica interna en la administración. El propio presidente Milei elogió públicamente su desempeño: «Mire cómo coordina correctamente al gabinete Manuel Adorni», afirmó en una entrevista radial.

El exvocero también recibió el respaldo de otros funcionarios que valoraron su iniciativa para tomar contacto directo con las carteras y comenzar a resolver fricciones internas. «Se está interiorizando de todo y solucionando problemas entre ministerios», aseguró un integrante del Ejecutivo. Además, Adorni ya inició un relevamiento de urgencias ministeriales para el diseño de futuros proyectos de ley, un plan que incluirá al menos dos iniciativas por cartera y que será redactado bajo la supervisión estricta de Milei.

En paralelo a su tarea de ordenamiento interno, Adorni también se convirtió en uno de los principales interlocutores del Gobierno con los gobernadores, junto a Santilli. Ambos fueron designados por Milei para avanzar en los acuerdos necesarios para aprobar las reformas de segunda generación y el nuevo presupuesto. Si bien en la Casa Rosada sostienen que se trata de un trabajo «coordinado», algunos funcionarios señalan que Adorni tiene un peso institucional mayor por representar de manera directa al presidente y a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Sin embargo, en el territorio, el protagonismo visible lo conserva Santilli, quien encabeza las visitas a las provincias como parte de las negociaciones políticas. Desde Balcarce 50, remarcan que la mesa que articula estas conversaciones incluye a Adorni, Santilli, Karina Milei, el asesor Santiago Caputo, Patricia Bullrich y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Comentarios