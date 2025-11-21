El Tesoro de EE.UU. transfirió US$ 872 millones a Argentina para pagar al FMI

Fue mediante Derechos Especiales de Giro (DEG) que fueron utilizados por el país a comienzos de noviembre para cancelar el último vencimiento anual con el FMI.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó que en octubre transfirió a la Argentina Derechos Especiales de Giro (DEGs) por US$ 872 millones, que fueron utilizados a comienzos de noviembre para cancelar el último vencimiento anual con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La operación significó un nuevo respaldo financiero de la administración de Donald Trump al gobierno de Javier Milei, en un contexto de escasez de reservas.

El movimiento quedó registrado en la sección de transacciones de DEGs del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF) de Estados Unidos y coincidió con los datos publicados por el propio FMI. Durante octubre, la tenencia argentina de DEGs pasó de 29,6 millones a 670,4 millones, un salto de 640,8 millones que se correlacionó con la caída equivalente en las reservas estadounidenses, que retrocedieron de 127.451,3 millones a 126.810,5 millones. En el sitio del Tesoro se consignó una «venta» de DEGs a Argentina por US$ 872 millones.

Los DEGs funcionan como un activo de reserva internacional cuyo valor se compone de una canasta integrada por el dólar, el euro, el renminbi chino, el yen y la libra esterlina. Según adelantó Infobae, los fondos se descontaron de una parte del swap recientemente pactado entre ambos países. En ese marco, se llevó adelante una intervención cambiaria por US$ 1.900 millones, encabezada por Scott Bessent, para contener el precio del dólar antes de las elecciones legislativas.

En octubre, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, había anticipado que Estados Unidos brindaría apoyo a la Argentina mediante transferencias de DEGs. Una operación similar ocurrió en agosto de 2023, cuando Qatar otorgó USD 775 millones en DEGs que permitieron al país afrontar pagos al Fondo antes de las elecciones primarias.

Fuente:diariochaco

