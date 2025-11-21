Caso Loan: rastrillan por primera vez la laguna que quedó fuera de todas las búsquedas

Los operativos se concentraron en el cuarto cuerpo de agua cercano al campo de Caillava y Pérez, un sector que nunca había sido inspeccionado a fondo y cuya revisión fue ordenada por la Justicia federal.

Los operativos por la desaparición de Loan Danilo Peña se concentraron el jueves en la cuarta laguna ubicada frente al campo de María Victoria Caillava y Carlos Pérez, en 9 de Julio. Es un espejo de agua que, hasta ahora, no había sido revisado en profundidad y cuyo estado —muy crecido por las últimas lluvias— alimenta las expectativas de los investigadores.

Según confirmaron fuentes policiales, pasadas las 10.30 los equipos especializados ingresaron con equipamiento moderno para iniciar la inspección subacuática. La zona, situada a unos seis kilómetros del casco urbano, después de la Escuela 800 y junto a la Ruta Provincial enripiada 113, permanecía pendiente en el cronograma de búsqueda desde junio de 2024.

La medida forma parte de la resolución N.º 527/2025 dispuesta por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, que ordenó avanzar sobre cuatro cuerpos de agua en las inmediaciones del campo de Pérez y Caillava, el último lugar donde fue visto el niño el 13 de junio de 2024 tras el almuerzo en la casa de su abuela, Catalina Peña.

Los trabajos se iniciaron el 10 de noviembre y están a cargo del Comando Unificado Corrientes (CUC), con apoyo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Corrientes y organismos técnicos como el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa), Senasa, Flora y Fauna, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de 9 de Julio.

