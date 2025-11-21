Arrepentidos revelan que en la era Cristina también llevaban bolsos con dinero a Olivos

El juicio por la causa «Cuadernos de las coimas» volvió a exponer este jueves uno de los capítulos más sensibles de la corrupción durante los gobiernos kirchneristas: el traslado sistemático de bolsos con dinero a la Quinta de Olivos, un circuito que, según los testimonios de exfuncionarios y empresarios arrepentidos, continuó durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Aunque la exmandataria volvió a optar por no mostrarse frente a cámara en la tercera audiencia virtual del debate oral, no pudo evitar escuchar –de manera directa y sin filtros– relatos que la señalan como jefa de una estructura ilegal de recaudación de sobornos que operó entre 2003 y 2015.

CENTENO: «CUANDO CRISTINA ERA PRESIDENTE TAMBIÉN LLEVÁBAMOS LOS BOLSOS CON DINERO»

El primer testimonio leído fue el de Oscar Centeno, el chofer que originó la causa con sus anotaciones. En su declaración, detalló cómo tras la muerte de Néstor Kirchner la logística cambió, pero los bolsos nunca dejaron de llegar a Olivos.

El exchofer describió un procedimiento que se repetía una y otra vez:

–Se retiraba el dinero –recaudado de sobornos vinculados a obra pública–.

–Se lo llevaba a la casa de Roberto Baratta.

–Luego se trasladaba a la Quinta presidencial.

Sobre esos ingresos, Centeno relató:»Cuando Cristina ya era presidenta, también llevábamos los bolsos con dinero. Ella salía en jogging desde su casa y se cruzaba al chalet donde se dejaba el dinero».

El chofer declaró que, antes de cada viaje, recibían la autorización del secretario privado de Cristina, quien definía si debían ingresar o no. La frecuencia, dijo, era semanal.

JOSÉ LÓPEZ: «A CRISTINA LE CONTÉ TODO»

En la audiencia también se leyó la extensa confesión de José López, el exsecretario de Obras Públicas que terminó detenido tras arrojar bolsos con casi nueve millones de dólares en un convento.

López afirmó que Cristina Kirchner conocía el sistema de recaudación y que él mismo se lo había explicado en una reunión privada: «A Cristina le conté todo: que había un sistema de recaudación con las obras viales y cómo funcionaba».

El exfuncionario aseguró que, tras la muerte de Néstor Kirchner, la recaudación se frenó, pero que fue ella misma quien lo llamó para advertirle: «Podés ser parte del problema o de la solución».

Según su testimonio, poco después Julio De Vido le comunicó que el mecanismo se retomaría para financiar la campaña de 2011.

López también confirmó el traslado de millones de dólares al departamento de la calle Uruguay, propiedad de la expresidenta, donde aseguró haber entregado alrededor de 8 millones de dólares en una sola valija.

CLAUDIO UBERTI: «DE JUNCAL Y URUGUAY, LAS VALIJAS IBAN DIRECTO A SANTA CRUZ»

Otro testimonio clave fue el del exfuncionario Claudio Uberti, cercano al matrimonio Kirchner. En su declaración, aseguró haber llevado varias veces bolsos con dinero al departamento de Juncal y Uruguay, y haber visto «entre 20 y 30 valijas» listas para ser trasladadas.

Según Uberti: «Las valijas con el dinero las trasladaban a Santa Cruz en el Tango 01. Las cargaban en Aeroparque y las descargaban en Río Gallegos».

Afirmó además que esas valijas tenían como destino la casa de los Kirchner, donde –según sus dichos– existían bóvedas adquiridas al Banco Hipotecario.

El Tribunal Oral Federal Nº 7 continúa con audiencias virtuales mientras ultima la mudanza a la Sala AMIA de Comodoro Py, donde el juicio se volverá presencial tres veces por semana.

Hasta el 18 de diciembre, el debate se centrará en la lectura de la elevación a juicio, un documento extenso que resume el rol de los 86 imputados, entre ellos exfuncionarios, empresarios y choferes.

