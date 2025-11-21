Amenazó de muerte a su madre en plena vereda y lo detuvieron: «Te voy a apuñalar»

Una mujer de 60 años denunció que su hijo, bajo los efectos de sustancias alucinógenas, la amenazó de muerte mientras ella tomaba mate junto a su madre discapacitada. El violento episodio ocurrió este jueves por la noche en Pasaje Humaitá 1321, en Resistencia, y terminó con el agresor detenido.

Según consta en el parte policial, alrededor de las 20:30 la mujer estaba sentada en la vereda cuando su hijo, identificado como H.F.G, de 36 años, llegó al lugar en evidente estado de alteración. La mujer relató que al reclamarle por algunos objetos, el hombre comenzó a insultarla y lanzarle amenazas directas: «Sos una vieja de mierda, te voy a apuñalar toda y te voy a matar, te voy a quemar toda la casa». Aseguró además que no es la primera vez que sufre este tipo de agresiones y que teme por su vida.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría Séptima se dirigieron al domicilio en el móvil N-109 y, junto con la damnificada, lograron ubicar al acusado. El hombre fue trasladado a Medicina Legal y posteriormente quedó aprehendido por disposición de la fiscal Beatriz Irala, a cargo de la Unidad Fiscal N° 10.

La causa fue caratulada como «supuestas amenazas» y el detenido deberá ser identificado formalmente antes de que se resuelva su situación procesal.

Comentarios