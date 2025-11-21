Alerta amarilla en gran parte de Chaco: tormentas y una máxima de 29°C

La jornada inició con el cielo parcialmente nublado con relámpagos sin truenos y la temperatura de 19 grados.

Este viernes inició con el cielo parcialmente nublado con relámpagos sin truenos y la temperatura de 19 grados. La humedad es del 83%.

 

Durante la mañana hay pronóstico de tormentas y chaparrones y según el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura máxima llegará a 29°C.

 

Por la noche, el cielo cerrará la jornada parcialmente nublado y la temperatura descenderá a los 23°C.

 

Gran parte de la provincia de Chaco se encuentra bajo alerta amarilla por las fuertes tormentas pronosticadas: los departamentos que se encuentran afectados son Chacabuco – Comandante Fernández – Doce de Octubre – Dos de Abril – Fray Justo Santa María de Oro – General Belgrano – Independencia – Libertador General San Martín – Mayor Luis Jorge Fontana – Nueve de Julio – O»Higgins – Presidencia de la Plaza – Quitilipi – San Lorenzo – Sargento Cabral – Tapenagá y Veinticinco de Mayo.

 

Para el fin de semana las lluvias ya no estarían presentes, solo habría algunas nubes y temperaturas que rondarán los 28 grados como máximo.

