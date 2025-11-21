AFA creó la «Recopa de Campeones» y desde 2026 habrá ocho títulos por temporada

Después de la controversia generada por la coronación de Rosario Central en las oficinas de la Liga Profesional, la Asociación del Fútbol Argentino anunció oficialmente la creación de un nuevo torneo: la Recopa de Campeones, que debutará en 2026 y ampliará a ocho la cantidad de títulos oficiales disponibles cada temporada.

La medida fue formalizada en el Boletín N° 6795, donde se detallan los lineamientos de esta flamante competencia que reunirá a los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. En caso de que algún club repita consagración, su lugar será ocupado por el subcampeón. El torneo se disputará todos los años en estadios designados por la AFA y contará con un formato de tres partidos.

UN SISTEMA DE PUNTOS INÉDITO

En caso de empate, los encuentros se definirán por penales. Además, el certamen incorporará un sistema de puntaje innovador:

3 puntos para el ganador en los 90 minutos

2 puntos para el que gane por penales

1 punto para el que pierda por penales

0 puntos para el que caiga en tiempo reglamentario

Si dos equipos finalizaron igualados, el campeón se definirá por diferencia de gol, goles a favor, goles en contra y, de persistir la paridad, por puntaje Fair Play.

REQUISITOS Y ORGANIZACIÓN

Para poder participar, los clubes deberán inscribir a sus planteles en los registros de la AFA y estar al día con las sanciones del Tribunal de Disciplina. La organización, los costos operativos y los premios quedarán a cargo de la entidad madre del fútbol argentino, que apunta a sumar atractivo al calendario y aumentar la competitividad.

LOS OCHO TÍTULOS EN DISPUTA

Con la incorporación de la Recopa de Campeones, a partir de 2026 habrá ocho trofeos oficiales disponibles para los clubes argentinos. Serán los siguientes:

Torneo Apertura (mismo formato que en 2025)

Torneo Clausura

Campeón de Liga (el equipo con más puntos en la tabla anual)

Trofeo de Campeones (Apertura vs. Clausura en cancha neutral)

Supercopa Internacional (el Campeón de Liga vs. el ganador del Trofeo de Campeones)

Copa Argentina

Supercopa Argentina (Trofeo de Campeones vs. campeón de Copa Argentina)

Recopa de Campeones (nueva competencia exclusiva para los campeones de copas nacionales e internacionales)

