Uno de cada tres niños en Argentina sufre castigo físico como método de disciplina

Un informe elaborado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral, difundido en el marco del Día Mundial de la Infancia, expone una realidad preocupante en el país: uno de cada tres niños recibe castigo físico como forma de disciplina, y más de la mitad es víctima de agresiones verbales en su entorno familiar.

El estudio, basado en datos de la Encuesta Nacional MICS 2019-2020 de Unicef y Siempro, confirma que la violencia hacia niños, niñas y adolescentes sigue siendo un problema estructural en Argentina. Según los resultados, el 35,4% de los chicos de entre 1 y 14 años sufrió castigos físicos, mientras que un 6,6% fue víctima de agresiones severas, como golpes con objetos o palizas. Estas prácticas vulneran directamente los derechos protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño.

Además, el informe revela que solo el 30,6% de los niños recibe métodos de disciplina no violentos, como explicaciones o estrategias de redirección de conducta. «La evidencia más reciente confirma que la violencia contra la infancia sigue siendo un problema estructural», destaca el documento.

El análisis incorpora también datos de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) correspondientes a 2024, que indican que los menores representaron el 30% de las víctimas en casos de violencia familiar. Nueve de cada diez tenían vínculo familiar con el agresor y seis de cada diez sufrían agresiones diarias o semanales.

Las formas de violencia más frecuentes fueron la psicológica —que supera el 90% de los casos— y la física, presente entre el 34% y el 39%. También se detectaron casos de violencia simbólica, económica y sexual. El grupo más afectado fue el de 6 a 10 años, mientras que entre los adolescentes de 15 a 17 años se registró el 28% de las lesiones físicas comprobadas.

«El maltrato infantil no solo afecta el bienestar inmediato de los niños, sino que incrementa significativamente el riesgo de problemas de salud mental, ideación suicida y dificultades en el desarrollo emocional y cognitivo», advirtió el Observatorio.

El estudio también pone la lupa en las condiciones educativas. Los datos muestran que la escolarización en primaria es casi universal —98,8% entre 5 y 12 años—, pero solo el 53,5% de los niños de 3 años accede a la educación inicial. Además, el 70% de la matrícula pertenece al sistema público.

Las pruebas Aprender 2024 exponen profundas brechas socioeconómicas: los estudiantes del cuartil más bajo obtienen los peores resultados en Lengua y Matemática, mientras que quienes ingresan temprano al sistema educativo —especialmente a sala de 3— logran desempeños más sólidos en primaria.

Otro aspecto crítico es el acceso a la salud. Según datos del Indec, el 47,5% de los niños hasta 4 años depende exclusivamente del sistema público, mientras que el 52,5% cuenta con obra social, mutual, prepaga o algún servicio privado. En los aglomerados urbanos, más de cuatro de cada diez niños y adolescentes no tienen cobertura privada, lo que los hace especialmente vulnerables frente a problemas sanitarios y demoras en la atención.

