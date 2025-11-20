Un hombre mató a una vaca de tres disparos porque había ingresado a su patio en Corrientes

El animal lo encontraron muerto en Chacra Norte y la Policía secuestró un revólver en la casa del vecino señalado como autor del disparo.

La Policía Rural y Ecológica de Sauce, junto con la unidad fiscal rural de Curuzú Cuatiá, inició una investigación en la zona de Chacra Norte, en Corrientes, luego de que un animal vacuno fuera hallado muerto con lesiones compatibles con disparos de arma de fuego. El caso salió a la luz tras la denuncia de un productor, quien informó que una de sus vacas apareció sin vida en su propiedad.

Las primeras pericias veterinarias confirmaron que el animal había recibido tres impactos de bala. Tras las averiguaciones, los investigadores identificaron como presunto autor a un vecino de la zona, quien habría alegado que la vaca ingresaba reiteradamente a su patio.

Con la información obtenida, se llevó a cabo una orden de allanamiento en el domicilio del sospechoso. Durante el operativo, los efectivos secuestraron un revólver calibre .32 marca Jaguar y 14 cartuchos intactos, elementos que podrían estar vinculados al hecho investigado.

Todo lo actuado fue puesto a disposición del magistrado interviniente, mientras continúan las diligencias para determinar la responsabilidad penal del acusado y esclarecer por completo el caso.

