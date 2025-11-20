Misiones: quedó detenida por explotar sexualmente a su sobrina durante más de tres años

La joven denunció que su tía la obligó durante más de tres años a mantener relaciones sexuales con distintos hombres; la acusada fue detenida y la Justicia avanza con peritajes e investigaciones para determinar el alcance del delito.

Una joven de 18 años denunció haber sido víctima de explotación sexual por parte de su tía, una mujer de 27 años que fue detenida en la localidad de Guaraní, Misiones. Según la denuncia, los abusos comenzaron en 2021 , cuando la adolescente se mudó a vivir con la acusada, quien la habría obligado durante más de tres años a mantener relaciones sexuales con distintos hombres bajo amenazas y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.

La denuncia fue radicada el martes en la comisaría local. Allí, la víctima relató que su tía organizaba los encuentros a través de llamadas y mensajes telefónicos, coordinaba los lugares dentro del municipio donde debían trasladarla y luego exigía recibir el dinero o la mercadería obtenida por los actos sexuales. Como consecuencia de los abusos sufridos, la joven quedó embarazada.

Ante la gravedad del caso, la Policía de Misiones activó el protocolo de protección integral para víctimas de delito e informó de inmediato al Juzgado de Instrucción N.º 1–2 de Oberá. La Justicia ordenó preservar la integridad de la joven y avanzar con medidas urgentes de investigación.

A las pocas horas, y con elementos probatorios aportados por la víctima, se llevó adelante un operativo conjunto entre la Comisaría de Guaraní, la Comisaría de la Mujer y la División Cibercrimen. La acusada fue localizada y detenida en su vivienda de Villa Somer alrededor de las 20.30 del 18 de noviembre. Durante el procedimiento se secuestró un teléfono celular que, según el testimonio de la víctima, era utilizado para coordinar los encuentros con los «clientes». El dispositivo quedó bajo custodia judicial para peritajes digitales que permitirán analizar contactos, mensajes y registros de llamadas.

La joven, en tanto, comenzó a recibir asistencia del Gabinete Interdisciplinario de la Policía de Misiones, conformado por psicólogos y psicopedagogos, quienes la acompañarán durante todo el proceso judicial.

fuente:datachaco

