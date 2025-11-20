Este jueves inicia el GP de Las Vegas, otra prueba para Colapinto: horarios y dónde ver

La Fórmula 1 regresa con días y horarios distitntos para Argentina: desde este jueves se correrá el GP de Las Vegas en un horario nocturno que será de trasnoche para nuestro país. Franco Colapinto llega a Nevada con su continuidad confirmada en Alpine para 2026, pero con la obligación de seguir sumando buenas actuaciones que justifiquen su elección, y en el mejor de los casos, sumar sus primeros puntos de la temporada.

Pero el trazado urbano del Strip tiene un antecedente fuerte en su carrera: en 2024 sufrió allí su golpe más duro en la categoría, cuando un accidente en clasificación lo obligó a largar desde boxes y reconstruir el auto. Aun así, terminó 14.º y dejó señales de recuperación. Hoy llega con más experiencia, pero con un auto menos preparado.

Mientras tanto, el Mundial llega al desierto estadounidense con la lucha por el título encendida. Lando Norris (McLaren) llega como líder del campeonato tras un fin de semana impecable en Brasil, donde Max Verstappen (Red Bull) protagonizó una remontada memorable desde el pit lane hasta el podio. Oscar Piastri (McLaren), penalización mediante, sostuvo su pulseada interna en el equipo con un quinto puesto.

El circuito de Las Vegas exigirá altas velocidades, frenadas agresivas y adaptación a temperaturas nocturnas cambiantes, lo que suele provocar sesiones impredecibles.

HORARIOS Y DONDE VER

Toda la fecha será transmitida por Fox Sports y Disney + (Plan Premium) en los siguientes horarios para Argentina.

Práctica Libre 1: jueves 21:30

Práctica Libre 2: viernes 01:00

Práctica Libre 3: viernes 21:30

Clasificación: sábado 01:00

Carrera final: domingo 01:00

