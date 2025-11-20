El Gobierno anunció la compra de trenes por US$ 300 millones

El Gobierno nacional confirmó la adquisición de 43 trenes nuevos. Serán incluidos al sistema ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires, por una inversión proyectada en US$ 300 millones.

La iniciativa fue formalizada este jueves con su publicación en el Boletín Oficial, donde se dispuso un llamado a licitación bajo la modalidad de contratación directa por compulsa abreviada, gestionada por Trenes Argentinos Operaciones.

Así, la medida se inscribe en la Emergencia Ferroviaria y busca actualizar una red que transporta alrededor de 1,3 millones de personas cada día y que no incorpora unidades desde 2015. Con ese panorama, la operación incluye la compra de 150 coches, además de insumos, repuestos para los primeros tres años de uso y la documentación técnica necesaria para la puesta en funcionamiento.

Las formaciones se distribuirán entre las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur. Con su llegada, se iniciará un reemplazo gradual de trenes que superan el medio siglo de servicio, con el propósito de elevar los estándares de seguridad, mejorar la confiabilidad y optimizar el funcionamiento del sistema ferroviario.

